Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 34 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 25 Mayıs - 7 Haziran tarihlerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla 34 şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 1,44 gram bonzai, 28,67 gram esrar, 4 ecstasy hap, 31 gram kokain, 138,66 gram metamfetamin ile 4 hassas terazi ele geçirildi.