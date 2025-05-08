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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Kırklareli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve 15 bin lira ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair bilgiye ulaştı.

Bu bilgi üzerine polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, havalı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 150 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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