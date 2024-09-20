Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Lüleburgaz'da uyuşturucu ticari yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler yaptığı çalışmanın ardından bir taksi ile şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon yaptı.

Taksi ve evlerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 6 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Şüphelilerden 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.