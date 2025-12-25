Haberler

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Emniyet güçleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
