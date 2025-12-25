Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Emniyet güçleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel