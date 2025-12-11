Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekipleri 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek, 58 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel