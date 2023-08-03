Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gerçekleşen operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 13,39 gram sentetik uyuşturucu, 18,98 gram kubar esrar, 3,23 gram skunk, 9,19 gram eroin, 38 kök Hint keneviri, 3 sentetik ecza maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 75 lira ve 120 dolar ile tabanca, tüfek ve 190 fişek ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ