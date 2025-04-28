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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda 2 kilo 50 gram bonzai, 54 gram metamfetamin, 94 gram kokain ve 103 bin 865 lira ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri Lüleburgaz ilçesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 2 kilo 50 gram bonzai, 54 gram metamfetamin, 94 gram kokain ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 103 bin 865 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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