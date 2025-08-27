Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ekipler tarafından durdurulan otomobilde 10 gram metamfetamin ve evlerde yapılan aramalarda 105 gram esrar ile diğer maddeler ele geçirildi.

Kırklareli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde bir otomobil ile uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine içerisinde 5 şüphelinin bulunduğu otomobili Naci Arı Caddesi'nde durdurdu.

Şüpheli B.B, U.Y, S.Ç, Z.A. ve B.G.'nin üst aramasında 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin ev aramalarında ise 105 gram esrar, 51 gram metamfetamin, 12 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.G. ve U.Y. tutuklanırken, B.B, S.Ç. ve Z.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
