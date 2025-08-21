Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında durumundan şüpheli görülerek durdurulan bir otomobil ile otomobilde bulunan şüpheli B.B, U.Y, S.Ç. B.G. ve Z.A'nın üst aramasını yaptı.

Aramada, bazı şüphelilerin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, soruşturma kapsamında şüphelilerden U.Y. ve B.G'nin uyuşturucu madde temin ettiği iddiası üzerine evlerinde de arama gerçekleştirdi.

Operasyonda 104 gram esrar, 61 gram metamfetamin, 12 gram afyon sakızı ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden, U.Y. ve B.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
