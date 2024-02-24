Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler iki şüphelinin evinde narkotik dedektör köpeği "Zula" ile yapılan aramada 84 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.