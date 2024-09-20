Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 18 adreste arama yapıldı.
Armada bir miktar uyuşturucu madde ile tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.