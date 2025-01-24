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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı

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Kırklareli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kent merkezi ile Babaeski, Vize ve Lüleburgaz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda uyuşturucu, silahlar ve cep telefonları ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Babaeski, Vize ve Lüleburgaz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile tabanca, 2 av tüfeği ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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