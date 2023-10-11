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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bonzai, kubar, metamfetamin ve silahlarla birlikte 55 bin 150 lira ele geçirildi.