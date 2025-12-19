Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti ve şüphelilerin evlerinde arama yaptı.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
Evlerindeki aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel