Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenlediği operasyonda 12 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.