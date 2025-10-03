Haberler

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vize İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, ilçede H.D. ve F.D.'nin evlerinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği belirlendi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada, 410,06 gram esrar, yaklaşık 26 kilo esrar elde edileceği değerlendirilen 26 kök Hint keneviri, çok sayıda kenevir ekiminde kullanılan tarımsal gübreler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden H.D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, F.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
