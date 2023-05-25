Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarı madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2-15 Mayıs tarihlerinde 15 operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 56,48 gram kubar esrar, 160,95 gram skunk, 0,52 gram kokain, 166,42 gram metamfetamin ile 33 sentetik ecza hap ele geçirildi.