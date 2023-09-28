Kırklareli'nde Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Sanık Tutuklandı

Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yapılan operasyonda 4 sanıktan 2'si tutuklanmıştı, sanıkların yargılaması sürüyor.

Kırklareli'nde 27 Kasım 2022 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. 'Planör' ile atılan bölgede bulunan ağılın içinde Metin S.'nin skunk maddesi olan bir valizi aldığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilmişti. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alınmıştı şüphelilerden Metin S. ile Necati S. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken G.B. ile S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşma görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Metin S. ve SEGBİS üzerinden de Necati S. katıldı. Tutuksuz sanıklar ise katılmadı.

Duruşmada gelen belgeler okunurken cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaa verdi. Mütalaada sanıkların uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Daha sonra sanık Necati S. savunma yaptı. Sanık savunmasında amcası Metin S.'ye uyuşturucu ticareti aracılığı yaptığını söyledi. Sanık, inandığım değerler üzerine yemin ederek çok pişman olduğunu ve tahliyesini talep etti.

Sanık Metin S. ise savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını söyledi.

Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, "uyuşturucu ticareti" suçundan Metin S. ile Necati S.'ye 7 yıl 9 ay 22'şer gün hapis cezasına hükmederek tutuklu hallerinin devamına karar verdi.

Heyet diğer tutuksuz sanıklarında beraatına karar verdi. - KIRKLARELİ