Kırklareli'nde Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü'nde, Vali Uğur Turan'ın başkanlığında güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kentin güvenlik tedbirleri ve diğer gündem maddeleri ele alındı.

Kırklareli'nde Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Kentte tüm güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde tutulduğunu ifade eden Turan, güvenlik güçlerine çalışmalarında başarı diledi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Vali Yardımcıları Yusuf Güler, Ahmet Çırakoğlu, Hasan Tanrıseven, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
