Kırklareli'nde un fabrikası yangında hasar gördü - Haberler

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Kırklareli'nde un fabrikası yangında hasar gördü

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Kırklareli'nde un fabrikası yangında hasar gördü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir un fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir un fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenibedir mevkisindeki un fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika işçilerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrika hasar gördü.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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