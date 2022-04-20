Kırklareli'nde un fabrikası yangında hasar gördü
AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir un fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir un fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenibedir mevkisindeki un fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika işçilerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrika hasar gördü.
AA / Çınar Türkmen - Güncel