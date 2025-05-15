Kırklareli'nde Uluslararası Mesleki Eğitim Çalıştayı Düzenlendi

Kırklareli'nde Uluslararası Mesleki Eğitim Çalıştayı Düzenlendi
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Kırklareli'nde Avusturya ve Kosova'dan eğitimcilerin katılımıyla Mesleki Eğitim Çalıştayı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, mesleki eğitime katılım oranını artırmak ve okul kalitelerini yükseltmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kırklareli'nde Uluslararası Mesleki Eğitim Çalıştayı yapıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Avusturya ve Kosova'dan gelen eğitimcilerin katılımlarıyla Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi.

Avusturya ve Kosova'dan gelen eğitimcilerin katılımlarıyla Öğretmenevinden gerçekleşen çalıştay da İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun konuşma yaptı.

Özefsun, konuşmasında 3 ülkenin eğitimcileri ile beraber mesleki eğitim kurumlarındaki sorunları masaya yatıracaklarını ifade ederek "Mesleki eğitime katılım oranını arttırmak adına çalışıyoruz. Okul kalitelerini arttırarak mesleki eğitime katılım artabilir. Meslek liselerimizin gücünü arttıracağız ve çocuklar için cazip hale getireceğiz. Ben gelişmişliğin meslek liselerinden geçtiğini düşünüyorum. Bir Almanya'yı, bir Avusturya'yı bir Kosova'yı düşünelim. Meslek liselerinin yüksek oradan da olması ülke ekonomisine katkıda bulunmuş, mühendisliğin daha gelişmesini sağlamış ve ülkelerini güçlendirmiş. O halde bizim yolumuzda meslek liselerinden geçiyor" dedi.

Konuşmaların ardından Avusturya ve Kosova mesleki eğitim sistemi anlatıldı.

Daha sonra 3 ülke eğitimcileri görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Güncel
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