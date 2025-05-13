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Kırklareli'nde Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Çalıştayı Düzenlendi

Kırklareli'nde Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Çalıştayı Düzenlendi
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Kırklareli'nde düzenlenen Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Çalıştayı'nda, özel gereksinimli bireylerin eğitime erişimi gibi konular ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, çalıştayın sonuçlarının önem taşıdığını belirtti.

Kırklareli'nde düzenlenen Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Çalıştayı'nda, özel gereksinimli bireylerin eğitime erişimi, mülteci ve Roman öğrencilerin durumu gibi konular ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, çalıştaydan çıkacak sonuçların büyük önem taşıdığını belirtti.

Özel eğitim kurumlarının faaliyetlerini önemsediklerini dile getiren Özefsun, bundan sonraki süreçte bu tür çalıştayların geleneksel hale getirilmesini arzuladıklarını kaydetti.

Kentte ilk kez böyle bir çalıştay düzenlendiğini vurgulayan Özefsun, Kırklareli ve Bulgaristan'dan katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunacaklarını aktardı.

Alınan kararlar Milli Eğitim Bakanlığına iletilecek

Dünyada teknolojinin hızla geliştiğini ve bu tür etkinliklerin katılımcılara bilgi ve birikim kazandırdığını ifade eden Özefsun, şunları söyledi:

"Bu çalıştayın okyanusta bir damla olmasını, yürüdüğümüz yolda bir adım teşkil etmesini istiyoruz. İnşallah ülkeler arası işbirlikleri bizlere örnek olur ve güzel kararlar ortaya çıkar. Burada alınan kararlar Bakanlığımıza da iletilecek. Umuyorum ki şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya faydalı bir çalışma olur."

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Şahin Değer ise çalıştayda özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler, eğitim sistemindeki mülteciler, Roman öğrenciler, özel yetenekli bireyler ve kapsayıcı eğitimin dışında kalan öğrenci gruplarının ele alınacağını ifade etti.

Çalıştayın bilimsel temellere dayandığını ve uluslararası nitelik taşıdığını vurgulayan Değer, "Konumuzu belirlerken öncelikle şehrimizin ve daha geniş ölçekte ülkemizin eğitimle ilgili sorunlarını özel eğitim bağlamında değerlendirdik. Bu başlıklardan yola çıkarak çalışmalarımıza yön verdik." dedi.

Programda Bulgaristan Burgaz Kapsayıcı Eğitimi Destekleyen Bölgesel Merkez Temsilcisi Tatyana Yankıeva da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Çalıştaya, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile çok sayıda eğitimci katıldı.

Çalıştay yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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