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Kırklareli'nde Uluslararası Kakava Festivali 22-24 Mayıs'ta

Kırklareli'nde Uluslararası Kakava Festivali 22-24 Mayıs'ta
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Kırklareli'nde bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali, 22-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Derya Bulut, festivalin kültürel ve sanatsal etkinlikler ile dolu olacağını belirtti.

Kırklareli'nde bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali, 22-24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında, festival hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Kakava'nın kent için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Bulut, "Çocukluğumda Şeytandere'de başlayan bu gelenek bugünlere taşındı. Kakava, kültürümüzü, değerlerimizi ve baharın coşkusunu yansıtan, bizi bir araya getiren, mutlu eden, huzur veren çok özel bir organizasyon. Sadece şarkılar söylenmeyecek, aynı zamanda kültürel ve sanatsal doyuma ulaşacağız. Toplumumuzu bilgilendirecek söyleşiler yapılacak, önemli konular ele alınacak. 7'den 70'e herkesin kendinden bir şey bulacağı dopdolu bir hafta olacak" diye konuştu.

Bulut, festival kapsamında kente özgü coğrafi işaretli ürünlerin de tanıtılacağını ifade etti.

Üç gün sürecek festivalde çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve sanatçılar konser verecek. Geleneksel Kakava ateşi ise 22 Mayıs Perşembe akşamı yakılacak.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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