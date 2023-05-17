Kırklareli'nde uçurtma şenliği düzenlendi
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Kırklareli'nde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği gerçekleştirildi.
Gençlik Merkezi Müdürlüğünce Atatürk Stadı'nda düzenlenen etkinlikte uçurtma dağıtıldı.
Daha sonra çocuk ve gençler uçurtma uçurdu.
Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete, AA muhabirine, gençlerin şenliğe yoğun bir ilgi gösterdiklerini söyledi.
Mete, Gençlik Haftası'nın etkinliklerle kutlanacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel