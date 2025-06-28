Kırklareli'nde "Türün Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentte tütün ile mücadelede kapsamında denetim ekiplerince yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca, tütün ile mücadele uygulamaları, sigarayı bırakma poliklinikleri, idari para cezalarına erişim ve kayıt İPCEP P'Projesi uygulamaları görüşüldü.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner ile denetim ekipleri katıldı.

"Muhtarlar Akademisi" sona erdi

Kırklareli'nde muhtarların hizmet kalitesini artırmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Muhtarlar Akademisi" sona erdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Sağlık Müdürlüğü Yerleşkesi'ndeki Dr. Mehmet Fuat Umay Salonu'nda düzenlenen törende akademiye katılan muhtarlara sertifikalarını teslim etti.

Akademi kapsamında muhtarlara çok değerli bilgilerin verildiğini ifade eden Turan, akademinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.