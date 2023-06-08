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Kırklareli'nde Türkiye Çevre Haftası kutlanıyor

Kırklareli'nde Türkiye Çevre Haftası kutlanıyor

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Kırklareli'nde Türkiye Çevre Haftası etkinliklerle kutlanıyor.

Kırklareli'nde Türkiye Çevre Haftası etkinliklerle kutlanıyor.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar davul zurna eşliğinde Millet Bahçesi'ne yürüdü.

Vatandaşlar burada müzik eşliğinde oynadı.

Daha sonra Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek tarafından vatandaşlara çam, badem, ceviz ve dut fidanları dağıtıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Demokrasi Türkiye Güncel Haberler

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