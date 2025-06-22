Kırklareli'nde "Türkiye - Azerbaycan Kardeşlik Buluşması" düzenlendi

Kırklareli'nde 'Türkiye - Azerbaycan Kardeşlik Buluşması' düzenlendi
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Azerbaycan Kardeşlik Buluşması" gerçekleştirildi.

Azerbaycan Kardeşlik Buluşması" gerçekleştirildi.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde Burak Tunçkol'a ait otağdaki etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Etkinliğe katılan eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in damadı Agil Sametbeyli, Evrensekiz Belediye Başkanı Birol Özbay ile Tunçkol, Azerbaycan ve Türk bayraklarını göndere çekti.

Tunçkol, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini daha fazla pekiştirmek için etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın dost değil kardeş olduğunu dile getiren Tunçkol, "Bugün göndere çektiğimiz iki bayrak kıyamet gününe kadar dalgalanacaktır. İki devlet tek millet, Türkiye ve Azerbaycan'dır." dedi.

Sametbeyli ise dünyanın neresinde olursa olsun vatanın varlığı ve kutsal değerlerini korumak için hayatını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, Türkiye ve Azerbaycan'ın candan bağlı olduğunu ifade etti.

Azerbaycan halkının Türkiye'de sevildiğini görmenin mutluluk verici olduğunu dile getiren Sametbeyli, "Elçibey 'Türkiye güçlendikçe Azerbaycan da güçlenecek, Türkiye güçlendikçe Karabağ'ımızı daha rahat geri alacağız' dedi ve gerçekten öyle oldu. Türkiye'nin verdiği destek ile Azerbaycan ordusu dünya savaş tarihine altın harflerle yazılacak bir kahramanlık destanı verdi. Azerbaycan Türkiye kardeşliği, tüm Türk dünyasının kardeşliğinin simgesidir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Özbay da Tunçkol'a teşekkür ederek Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini daha çok ilerletmek için çalışmada bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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