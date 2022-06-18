Kırklareli'nde turizm değerlendirme toplantısı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde turizm değerlendirme toplantısı yapıldı

AA - Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde turizm değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde turizm değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde turizm değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen toplantıda deniz, doğa, agro ve kültür turizmi konuları ele alındı.

Kırklareli'nin turizm açısından bir çok zenginliğinin bulunduğunu belirten Ekici, saklı cennet olarak adlandırılan Kırklareli'ni dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Yerli ve yabancı turistleri kente davet eden Vali Ekici, özellikle Longoz Ormanlarının görülmeye değer olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Ekici, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile turizm sektör temsilcilerinin görüşlerini dinledi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title