Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde 'Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri' Sergisi Açıldı

Kırklareli'nde 'Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri' Sergisi Açıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında Olgunlaşma Enstitüsü tarafından açılan sergide, Trak medeniyetine ait seramik ve müzik aletleri sergileniyor. Sergi, Trakların kültürel mirasını yansıtıyor.

Kırklareli'nde, "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" temalı seramik ve müzik aletleri sergisi açıldı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tarihi binada "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" temalı seramik ve müzik aletleri sergisi açıldı.

Sergide, müzik aletleri üzerine işlenen Trak medeniyetine ait figürlerle seramik objeler bulunuyor.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Sanat Tarihi Uzmanı Fatma Ertuğ Oruçlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022-2024 yıllarında hazırlanan müzik aletlerine işlenen figürler ve bazı objelerin sergilendiğini kaydetti.

Trakların, Milattan Önce (MÖ) 1200'lü yıllarda yaşamış büyük bir medeniyet olduğunu ifade eden Oruçlu, her medeniyetin kendine has özelliklerinin bulunduğunu belirtti.

Trak medeniyetine mensup insanların izlerini seramiklere yansıtıp geleceğe aktardıklarını dile getiren Oruçlu, "Traklarla ilgili Yunan döneminde yapılmış seramikleri, günümüz versiyonuyla yorumlayarak yeniden aktarmaya çalıştık. Bu seramik objeler, daha çok Yunan döneminde yapılmış olanlardır. Trakların en çok önemli olan figürleri atları. Çok güzel atlarının olduğu ve savaşçı bir toplum olduğu için önemsenmiş durumda. Ayrıca kadınlar da dövmeleriyle tanılıyor. Kendi kabilelerine ait dövmeleriyle biliniyor. Antik dönemde yapılmış olan müzik aletlerinin üzerine Trak figürlerini işleyip müzik aletleri koleksiyonu oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Oruçlu, müzik aletlerinin akustiği ayarlanmış ve çalışır durumda olduğuna dikkat çekerek, her birinin çok ilgi gördüğünü kaydetti.

Sergi, 22 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kültür Sanat Etkinlikler Güncel Kültür Sanat Yaşam Müzik

İsrail vahşete doymuyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar

Öldürdükleri sivili tekmeleyerek çatıdan aşağı attılar

 Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı

 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
Muhalefet cephesinde neler oluyor? Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi

Yeni bir ittifak mı kuruluyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
32. Dönem POMEM başvuru tarihi! POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? Konyaspor- Sivasspor maçı ne zaman? Konyaspor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta maçları... Düz memur nedir? Düz memur kadroları nelerdir? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? 20 Eylül Müge Anlı'da Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, olay nedir? KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR? KPSS Ön Lisans puanı kaç olmalı? Ön lisans KPSS ile nerelere girilir? Düz memurluk için hangi KPSS puan türü gerekir? KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! KPSS ön lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? ÖSYM ekranı! KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA: KPSS ön lisans sonuçları saat kaçta açıklanacak? Az önce deprem mi oldu? 20 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (20 Eylül) Dolar ne kadar oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });