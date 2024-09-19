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Kırklareli'nde Trak Medeniyeti Defilesi Düzenlendi

Kırklareli'nde Trak Medeniyeti Defilesi Düzenlendi
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Kırklareli'nde düzenlenen 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında 'Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri' adlı defile yapıldı. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından sunulan 12 kreasyon, geleneksel Trak kıyafetleri ve dans figürleriyle ideal bir atmosfer oluşturdu.

Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" adlı defile düzenlendi.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1'i erkek kıyafeti 12 kreasyon, Yayla Meydanı'ndaki tarihi bir otelin bahçesinde beğeniye sunuldu.

Trak kıyafetli dansçıların dans figürleri eşliğinde gerçekleşen defile, yaklaşık 1 saat sürdü. Defilede Trak figürlerin bulunduğu müzik aletleri de mankenler tarafından sergilendi.

Defileye Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Belediye Başkan Yardımcıları Kürşat Yamaner, Burak Süzülmüş, Sabri Çınar, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, Belediye Başkanı Derya Bulut'un eşi Özge Bulut ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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