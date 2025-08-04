Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İsmail Yılmaz idaresindeki 34 NKF 453 plakalı otomobil, Kavaklı beldesi yakınlarında Cengiz Güleryüz yönetimindeki 39 AE 781 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Güleryüz, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler ve 2 yolcu, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güleryüz, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Futbolseverlerin merakla beklediği Mert Hakan-Kerem buluşması gerçekleşmeyebilir! İşte nedeni

Herkesin merakla beklediği buluşma gerçekleşmeyebilir! İşte nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu

14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Ünlü oyuncu gelin oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.