Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde otomobilin ağaca çarpması sonucu 21 yaşındaki İpek Hançer hayatını kaybetti, 20 yaşındaki sürücü Baran C. ise yaralandı.

Kırklareli'nde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Baran C. (20) idaresindeki 39 BC 352 plakalı otomobil, Rauf Denktaş Bulvarı'nda kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan İpek Hançer'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü Baran C. ise sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler

Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!

Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Los Angeles Belediye Başkanı: Korkunun silah olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Belediye başkanından birlik mesajı: Korkuya teslim olmayacağız
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini iddia etti

Fiyat artışlarına tepki gösterdi, Türkleri suçladı: Biri de akrabam
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak

İzmir'de yeni kriz! Yüzlerce çalışanın işine son verilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.