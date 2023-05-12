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Kırklareli'nde trafik eğitimi düzenlendi

Kırklareli'nde trafik eğitimi düzenlendi

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Kırklareli Jandarma Komutanlığınca trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığınca trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

Karayolları Trafik Haftası kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere, ilk ve ortaokul öğrencileri ile köylerde yaşayan vatandaşlar katıldı.

Eğitimlerde, öğrenci ve vatandaşlara genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, yaya geçidi kullanımı anlatıldı.

Ayrıca, seyahat esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımı konusunda da bilgi verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Trafik Haftası Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

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