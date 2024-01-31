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Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 92 araç trafikten men edildi, 20 sürücünün ehliyetine el konuldu

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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 1-30 Ocak tarihlerinde kent genelinde trafik denetiminde bulundu. Denetimlerde 12 bin 838 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 294 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi. 92 araç trafikten men edilirken, 20 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 92 araç trafikten men edildi, 20 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 1-30 Ocak tarihlerinde kent genelinde trafik denetiminde bulundu.

Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan 12 bin 838 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 2 bin 294 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi.

Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 92 araç trafikten men edildi. 20 sürücünün ise ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Güvenlik Trafik Güncel Haberler

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