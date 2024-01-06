Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 34 sürücüye cezai işlem uygulandı
Kırklareli'nde yapılan trafik denetimlerinde, 34 sürücü trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 9 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün ehliyeti geçici süreyle geri alındı.
Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 34 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Demirköy ilçesinde 1-3 Ocak tarihlerinde 1491 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti.
Denetimde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 34 sürücüye işlem yapıldı.
Kusurlarından dolayı 9 araç trafikten men edilirken 4 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.