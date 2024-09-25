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Kırklareli'nde Trafik Denetimlerinde 193 Araç Trafikten Men Edildi

Kırklareli'nde Trafik Denetimlerinde 193 Araç Trafikten Men Edildi
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Kırklareli'nde yapılan trafik denetimlerinde 19 bin 552 araç kontrol edildi, 193 araç trafikten men edildi ve 12 sürücünün ehliyetine geçici el konuldu.

Kırklareli'nde denetimlerde 193 araç trafikten men edildi, 12 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 1-25 Eylül tarihlerinde sorumluluk alanında trafik denetiminde bulundu.

Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan 19 bin 552 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 2 bin 84 araç tescil plakası ve sürücüsüne trafik cezası kesildi.

Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 193 araç trafikten men edildi. 12 sürücünün ise ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel trafik

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