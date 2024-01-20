Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 150 sürücüye cezai işlem uygulandı
Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 881 araç kontrol edildi ve kural ihlalinde bulunan 150 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 7 araç trafikten men edilirken, 2 sürücünün ehliyeti geçici süreyle geri alındı.
Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 150 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sorumluluk alanında trafik denetiminde bulundu.
Denetimlerde, sürücü ve araçların belgeleri kontrol edildi.
Denetlenen 881 araçtan, kural ihlalinde bulunan 150 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Denetimde kusurların dolayı 7 araç trafikten men edilirken, 2 sürücünün ehliyeti geçici süreyle geri alındı.