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Kırklareli'nde trafik denetimleri sürüyor

Kırklareli'nde trafik denetimleri sürüyor

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Kırklareli'nde trafik denetiminde 75 araç trafikten men edildi, 27 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.

Kırklareli'nde trafik denetiminde 75 araç trafikten men edildi, 27 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, 1-8 Haziran tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.

6 bin 484 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 825 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde, 75 araç trafikten men edildi, 27 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Tragger Güncel Haberler

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