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Kırklareli'nde Trafik Denetimleri: 50 Araç Trafikten Men Edildi

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Kırklareli'de jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 50 araç trafikten men edilirken, 7 bin 610 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Alkollü araç kullanan 5 sürücünün ehliyetleri geçici olarak geri alındı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin trafik denetimlerinde 50 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, Demirköy, Vize, Pınarhisar, Kofçaz, Pehlivanköy, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki sorumluluk alanlarında trafik denetiminde bulundu.

Denetimlerde, sürücülerin ve araçların belgeleri kontrol edildi, alkol ölçümü yapıldı.

Ekipler, 7 bin 610 araç ve sürücüsünü denetledi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 sürücünün ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

Denetimlerde, 50 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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