Kırklareli'nde Trafik Denetimleri: 233 Cezai İşlem Uygulandı

Kırklareli'nde Trafik Denetimleri: 233 Cezai İşlem Uygulandı
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri, 21-27 Mayıs tarihleri arasında yaptığı trafik denetimlerinde 13 bin 594 araç ve sürücüyü kontrol etti. Denetimler sonucunda çeşitli ihlallerden dolayı 233 araç ve sürücüsüne ceza kesildi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetiminde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 21-27 Mayıs tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde, 13 bin 594 araç ve sürücü kontrol edildi.

Hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz, yük ve yolcu taşımacılığı yapıp takografı kullanılır şekilde bulundurmayan ve alkollü araç kullanma ile diğer nedenlerden 233 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.???????

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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