Kırklareli'nde Trafik Denetimleri: 221 Araç ve Sürücüye Ceza

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 10,558 araç ve sürücüyü kontrol etti. Denetimlerde hız ihlali ve diğer sebeplerle 221 cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetiminde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 24-30 Haziran tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde, 10 bin 558 araç ve sürücü kontrol edildi.

Hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz, yük ve yolcu taşımacılığı yapıp takografı kullanılır şekilde bulundurmayan ve alkollü araç kullanma ile diğer nedenlerden 221 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.???????

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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