Kırklareli'nde trafik denetiminde 9 araç trafikten men edildi

Kırklareli'nde yapılan trafik denetimlerinde 9 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca tarım araçları da kontrol edildi ve sürücülere reflektör takmanın önemi, rops demiri ve çakar lambanın önemi hakkında bilgi verildi.