Kırklareli'nde trafik denetiminde 49 araç trafikten men edildi
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Kırklareli'nde yapılan trafik denetimlerinde 49 araç trafikten men edildi ve 12 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.
Kırklareli'nde trafik denetiminde 49 araç trafikten men edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5-11 Temmuz tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.
7 bin 850 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde, 49 araç trafikten men edildi, 12 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel