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Kırklareli'nde trafik denetiminde 12 sürücünün sürücü belgesine el konuldu

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Kırklareli'nde yapılan trafik denetiminde alkollü olduğu tespit edilen 12 sürücünün sürücü belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Kırklareli'nde trafik denetiminde 12 sürücünün sürücü belgesine geçici süreyle el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik denetiminde bulundu.

Ekipler, denetimlerde 8 bin 41 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde alkollü olduğu tespit edilen 12 sürücünün sürücü belgelerine geçici süreyle el konularak cezai işlem uygulandı.

Otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldız Mahallesi Emel Caddesi'nde E.D'ye ait park halindeki 06 CCD 688 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Yangın sonucu otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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