Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 110 Araç Men Edildi
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 18,859 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 110 araç trafikten men edildi ve 17 sürücünün belgesine geçici el konuldu. Sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verildi.
Kırklareli'nde trafik denetiminde 110 araç trafikten men edildi, 17 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1-7 Ocak tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.
18 bin 859 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde 110 araç trafikten men edildi, 17 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.
Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verdi.