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Kırklareli'nde trafik denetimi ve bilgilendirme yapıldı

Kırklareli'nde trafik denetimi ve bilgilendirme yapıldı

Güncel Haberler

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, İstanbul yolundaki kontrol noktasında araçları denetledi.

Sürücülere uzun yola çıkmadan önce "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kurallarını anlattı.

"Bu yolda sana çok güveniyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Broşür dağıtarak araç sürücülerini bilgilendiren ekipler, sürücülerin hız kurallarına uymaları, yorgun araç kullanmamaları ve emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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