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Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 470 Sürücüye Ceza Kesildi

Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 470 Sürücüye Ceza Kesildi
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Kırklareli'nde il jandarma komutanlığı ekipleri, 9-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 23 bin 761 aracı kontrol etti. Yapılan denetimlerde hız ihlali, emniyet kemeri takmama ve alkollü araç kullanma gibi sebeplerle 470 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetiminde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 9-15 Nisan tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde, 23 bin 761 araç ve sürücü kontrol edildi.

Hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz, yük ve yolcu taşımacılığı yapıp takografı kullanılır şekilde bulundurmayan ve alkollü araç kullanma ile diğer nedenlerden 470 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.???????

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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