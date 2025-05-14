Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 25 Bin Araç Kontrol Edildi
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, 30 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği trafik denetimlerinde 25 bin 966 araç ve sürücüyü kontrol etti. Denetimlerde çeşitli ihlaller nedeniyle 435 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetiminde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 30 Nisan - 6 Mayıs tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.
Denetimlerde, 25 bin 966 araç ve sürücü kontrol edildi.
Hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz, yük ve yolcu taşımacılığı yapıp takografı kullanılır şekilde bulundurmayan ve alkollü araç kullanma ile diğer nedenlerden 435 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.???????
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel