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Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 100 Araç Men Edildi

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Kırklareli ilinde yapılan trafik denetimlerinde 100 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu. Toplamda 12 bin 530 aracın kontrol edildiği denetimlerde ceza uygulandı ve sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Kırklareli'nde trafik denetiminde 100 araç trafikten men edildi, 4 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23-29 Ekim tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.

12 bin 530 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 100 araç trafikten men edildi, 4 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.

Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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