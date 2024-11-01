Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 100 Araç Men Edildi
Kırklareli ilinde yapılan trafik denetimlerinde 100 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu. Toplamda 12 bin 530 aracın kontrol edildiği denetimlerde ceza uygulandı ve sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Kırklareli'nde trafik denetiminde 100 araç trafikten men edildi, 4 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23-29 Ekim tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.
12 bin 530 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde 100 araç trafikten men edildi, 4 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.
Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verdi.