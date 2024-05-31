Kırklareli'nde Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi
Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kavaklı İlkokulu'nda gerçekleştirilen Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında öğrencilere trafik kuralları hakkında eğitim verildi. Eğitimlerde öğrencilere boyama kitabı ve Trafik Dedektifi Kimlik Kartı dağıtıldı.
Kırklareli'nde "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kavaklı İlkokulu'nu ziyaret etti.
Ekipler öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Ardından öğrencilere boyama kitabı ile "Trafik Dedektifi Kimlik Kartı" dağıtıldı.
Eğitimlerin tüm okullarda düzenleneceği belirtildi.